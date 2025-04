Muere Elizabeth Ogaz, mujer de La Calera que protagonizó el popular viral «La Vístima»

Recientemente, se dio a conocer la muerte la Elizabeth Ogaz, quien tenía 61 años y se hizo conocida tras protagonizar el viral «se hace la vístima».

Recordemos que esto ocurrió cuando la mujer da La Calera, fue entrevistada por el extinto matinal de Canal 13 «Bienvenidos» en el 2019.

En dicha instancia, Elizabeth Ogaz se refirió al escándalo del expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP), Sergio Jadue y su exesposa María Inés Facuse.

En este sentido, indicó que Ogaz se «hace la vístima», lo que le significó ser muy popular en redes sociales.

«Ella era la jefa de nosotros en los parquímetros. Lo pasé pésimo, me acusaron de mañosa y de ladrona. Yo la veo que ella se está haciendo la ‘vístima’, se hace la ‘vístima’. Que el marido la dejó, yo no lo creo nada, son lágrimas de cocodrilo», mencionó en dicha oportunidad.

El difícil momento que vivió la protagonista del viral «La Vístima» en pandemia

Luego de su salto a la fama, en 2023, durante la pandemia, la mujer conversó con La Cuarta. En esta instancia, se refirió al complicado momento de salud y económico que vivía.

«Soy diabética, hipertensa y tengo hipotiroidismo. No puedo salir a vender parches curita ni mis productos de goma de eva a la calle», señaló Elizabeth Ogaz.

Además, agregó: «Económicamente estoy mal. Fui a inscribirme en abril para una caja de mercadería y todavía la Municipalidad no me la viene a dejar. Tampoco me dan los bonos del Gobierno, porque tengo mucho puntaje en la ficha de protección social».

En este sentido, la mujer conocida por decir «La Vístima» expresó: «Vivo con mi esposo, que trabaja barriendo, y mi hija, que cuida un abuelito. Mi esposo estuvo tres meses sin trabajar, así que imagínese cómo estamos. Bienes Nacionales me dio una casa, pero no me alcanza para pagar los 110 mil mensuales».

Asimismo, Ogaz expresó: «Más encima, tengo que comprar un remedio para la diabetes que me cuesta 50 lucas (…) Me cuido con los remedios que me dan en el consultorio, pero el de 50 lucas no lo pude comprar en mayo ni este mes».