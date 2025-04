«Nadie me siguió»: Fabrizio Copano reveló cómo fue el peor show de su carrera

El pasado miércoles, Fabrizio Copano, estuvo presente en el programa de RadioActiva, El Portal del Web. Instancia, en la que contó cómo fue su peor show.

El peor show de Fabrizio Copano

En esta oportunidad, el humorista se refirió al peor show que tuvo.

«El peor show lo tengo muy claro. Fue en un matrimonio», comenzó diciendo Fabrizio Copano.

En este sentido, contó que el hermano del novio se puso en contacto con él, para entregarles una sorpresa en su fiesta de matrimonio. Sin embargo, reveló que no tenía mucha información sobre los novios.

De este modo, contó que dijo: «Los voy a joder que son fomes, po. De una pareja de fomes que se conocieron. Esa es la sorpresita».

Además, el humorista reveló que semana antes de ir a presentarse en este matrimonio, sufrió un accidente que lo dejo con un visible yeso. Esto marcóel inicio de uno de sus peores shows de stand up comedy. Pese al yeso, Fabrizio decidió ir y presentarse de igual forma.

«Me subo al escenario, empiezo con estos chistes y lo primero que veo es a la pareja, a esta pareja centro, eh están un poquito hacia el lado, ¿no? Y como con los papás y todo y cuando yo empiezo los chistes, veo como el hermano empieza pelear con el que se está casando, su propio hermano» comentó El comediante.

«Empieza a pelear así y los novios pu** se paran y se van. Y yo, okay. Eh, intenté seguir con el material, pero ya ni siquiera funciona, ni siquiera estaban», agregó

«Se habían todos dado cuenta que había sido incómodo y yo como, okay, voy a ir a mi chiste, sandía calada, no más, chao con el material de ellos, voy a intentar sacar adelante esto con sandía escalada, nada. Ya lo había perdido», aseguró.

Copano intentó remar la situación

Sobre esto, el comediante agregó que el animador del evento le hacía señas con las manos para avisarle que ya estaba perdido el show y que era mejor terminarlo, a lo que Fabrizio accede y deja el escenario. Sin embargo, previo a bajarse y para salvar la situación, decidió entregar un discurso por los novios.

En este sentido, contó que dijo: «Quiero hacer un brindis por ellos, por los fomes que se están casando y el público así, nadie me siguió. Levantó la copa, nada. Entonces me quedé solo con la copa extendida», finalizó El comediante.

«Al día siguiente le mando la boleta para que y me dice, «No, como te voy a pagar, weón.» Y yo como, «Weón, pero cómo se te ocurre, o sea, loco, hay una película, no te gusta y no, no te devuelven el ticket, no funciona así. Ya pagaste por el show y yo vine, llegué, me weón, vine con yeso, lo intenté todo y no me pagó nunca ese conche****», terminó Fabrizio Copano.