«Una salud muy baja»: Cony Capelli entrega detalles del momento que atraviesa que la ha llevado a ausentarse de Plan Perfecto de CHV

La comunicadora, Cony Capelli, reveló que está atravesando un complejo momento personal. Luego de revelar detalles sobre su estado de salud, mediante sus historias de Instagram, explicó su presente a sus seguidores.

La ganadora de la primera edición del reality Gran Hermano de Chilevision, se sinceró luego de estar ausente en algunos capítulos de Plan Perfecto, espacio dedicado al mundo del espectáculo.

“Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo acá, tratando de recuperarme para ir hoy día al programa, y para eso voy a ir a una clínica porque me van a inyectar vitaminas, una alta dosis”, comentó la comunicadora en su Instagram.

«Les quiero contar todo el proceso porque para mí ha sido muy heavy este mes, he tenido una salud muy baja, me he estado enfermando todas las semanas con una amigdalitis que se va y luego vuelve. Yo creo que hay hartas cosas por las creo que estoy y está pasando», agregó Cony Capelli.

Las complicaciones que atraviesa Cony Capelli

La bailarina reconoció que ha tenido complicaciones relacionadas con su alimentación. «Amo comer y tampoco hago dietas, ni nada, pero sí, he tenido un desorden en que quizás no he comido tanta fruta, verduras, estoy comiendo súper poco, además que cuando me enfermo pierdo el apetito», confesó

De esta forma, Cony Capelli, también aseguró que uno de los factores que la ha tenido más complicada es el cambio de temperatura, especialmente el del estudio de Plan Perfecto, por el aire acondicionado. Este factor podría estar pasándole un poco la cuenta.

«Los cambios de temperatura en el estudio me han hecho mierda, pero, obviamente, el canal va a arreglar eso porque claro, una cosa es pasar frío y otra cosa es tener las defensas bajas, que igual es cierto que las ciento bajísimas», cerró la comunicadora.