«Esa es mi meta máxima en mi vida»: Christell Rodríguez reveló desconocido sueño que la motivó a operarse

Christell Rodríguez llegó hasta el estudio de la 92.5 para conversar con El Portal del Web, de DJ Black y José Luis Godoy, sobre su carrera musical y personal. La artista, además, contó sus razones para someterse a una cirugía recientemente.

Incluso, reveló que uno de los motivos que la llevaron a operarse, es uno de sus máximo sueño en la vida, y que, hasta ahora, no ha podido cumplir.

Christell Rodríguez reveló un desconocido sueño que la motivó a operarse

Hace unos días la cantante Christell hizo público que se sometió a una cirugía bariátrica, para bajar de peso. Ante esto, provocó reacciones divididas en redes sociales, hubo gente que la criticó, mientras otros celebraron su decisión.

Consultada en El Portal del Web, la intérprete del «Dubidubidu», reveló el principal y desconocido motivo que la llevó a operarse: «La verdad es que, es algo que yo igual había pensado en algún momento, porque uno de mis sueños, personalmente, más grandes, es ser mamá, y tener mi familia«.

«Esa es mi meta máxima en mi vida«, agregó Christell.

Esto causó sorpresa en nuestros locutores, que enfatizaron en la mentalidad de Christell, que no es común en la generación actual. Hoy, a sus 27 años, aseguró que desde siempre quiso ser mamá.

Ahora, Christell decidió explicar la relación entre la operación y su sueño: «Si bien yo no tenía mayores complicaciones a nivel de salud. Me refiero a enfermedades metabólicas como hipertensión, colesterol alto o que sé yo. Estaba con un alto nivel de glucosa, que llevó a una resistencia a la insulina leve. No estaba tampoco al borde de ser diabética ni nada, pero ya estaba como ahí».

«Una de las mayores complicaciones, y más comunes, que existen en los embarazos, independientemente del peso, es la diabetes gestacional«, relató.

Además, la cantante agregó: «Entonces yo dije, si quedara embarazada en este momento, me estoy exponiendo a que mi embarazo pueda tener mayores complicaciones. Siempre está la posibilidad de que haya complicaciones, pero hay factores que influyen, entre eso, el sobrepeso. Y obviamente, si hay un antecedente de una enfermedad metabólica como es la resistencia a la insulina«.

Por último, afirmó que la oportunidad se le dio al colaborar con la Clínica Meds, quienes le ofrecieron realizar la operación, lo que, aprovechó para cuidar su salud.