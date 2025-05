Auditora impactó en Bravas tras revelar escalofriante caso de violencia: «Empezó a llevarme al motel y sacarme la cresta»

Durante la mañana de este martes, una auditora impactó a nuestras locutoras de «Bravas», Andrea y Rosario, tras revelar que fue víctima de violencia.

La mujer contó que cuando tenía tres meses de relación con un hombre que era su compañero de trabajo, empezaron a ir a moteles todas las semanas. Sin embargo, en un momento todo cambió.

Auditora impacta en «Bravas» tras revelar caso de violencia

«Todo super bien, pero este loco empezó a llevarme al motel y sacarme la cresta (…) Solo por placer», señaló la auditora, lo que generó desconcertó a nuestras locutoras.

Posteriormente, la mujer expresó: «Ni siquiera teníamos sexo, solo el hueón me encerraba y por ejemplo, me metía al jacuzzi y me agarraba a correazos, de la cabeza para abajo para que no se me notará».

Vale señalar que la mujer dejó en claro que esto era sin el consentimiento de ella. «Yo trataba de arrancarme», señaló.

Además, dio a conocer que cuando después el lunes volvía al trabajo, este le decía: «No puedo vivir si ti. Soy un hombre solo, que tengo problemas, que te amo».

De este modo, la mujer indicó que le creía y que al tiempo volvía a pasar lo mismo. En total, señaló que estuvo cerca de un año en esta relación.

«Yo sentía que si yo lo dejaba a él le podía pasar algo», señaló la auditora en Bravas.

Además, contó que todo terminó después de que un día, luego de la celebración de su cumpleaños, el hombre le insistió en que fueran a un motel, a lo que ella no aceptó.

Ella se encontraba en el automóvil del sujeto, quien intentó agarrarla. «El loco me agarra del pelo, me alcanzó a dar un golpe en la cara y yo alcanzo abrir la puerta y me caigo», contó.

En este sentido, contó que el hombre se bajó del vehículo y que ella alcanzó a darle un golpe con su zapato con taco aguja, lo que provocó que este se desmayara.

La mujer también reveló que después de esta impactante situación, en su trabajo tomaron la decisión de despedirla a ella.