Con dardos hacia Mosciatti y defensa a su Arsmate: la entrevista de Camila Polizzi previo a su show en Diosas

La última edición del programa Podemos Hablar (PH) contó con la participación de la imputada en el Caso Fundaciones, arista lencería, Camila Polizzi. En lo que fue una entrevista exclusiva, Polizzi habló del proceso investigativo, cómo han sido sus meses en arresto domiciliario total y se dio el tiempo de responder algunas críticas en su contra.

Su presencia en PH se dio en el marco en que Polizzi logró obtener un permiso por parte de la Justicia, el cual le permitió salir durante la jornada del viernes 5 y sábado 6 de julio para trabajar. En concreto, la ex candidata a alcaldesa realizó un show el pasado viernes en el Club Diosas y se espera que finalizando esta jornada realice el segundo.

En su entrevista con Diana Bolocco, Polizzi comenzó revelando que la idea de hacer estos shows se venía pensando «hace varios meses», a raíz del éxito que tuvo en la plataforma para adultos Arsmate. Producto de que la investigación se fue dilatando, se hacía más complicado concretar la idea, por lo que decidieron —junto a su defensa— presentar la solicitud.

«Siento que muchos de los cuestionamientos tienen que ver, no tanto con el permiso, sino que con lo que vengo a hacer. Y yo estoy orgullosa del trabajo que yo estoy desarrollando», sostuvo Camila Polizzi.

En la misma instancia, fue consultada acerca de los delitos que se le imputan, a lo que Camila Polizzi recalcó que no cometió ninguno de ellos. «Yo estoy seguro que cometí muchos errores, pero delitos no», agregó la mujer.

Los dardos de Polizzi contra Mosciatti

Uno de los errores que reconoció Polizzi fue el «exceso de confianza, confiar en personas equivocadas». A la premisa, Bolocco contrapreguntó si se refería a su ex pareja, Sebastián Polanco, también imputado en el caso.

«No me gusta referirme de él, para mí es un capítulo cerrado. Fue una relación que terminó bastante mal por lo demás, antes de que esto se detonara», respondió Polizzi.

A lo mismo agregó que siente que el caso se ha enfocado en ella cuando hay más imputados. «No me siento engañada, pero el caso se ha centrado en mi, siendo que no soy la más importante del caso», afirmó la ex candidata a alcaldesa.

Camila Polizzi declaró que no se arrepiente de haber cuestionado al polémico proyecto en Fundación en Ti y trabajar junto a los vecinos en la recuperación de espacios públicos, asegurando que «se llegó a hacer un trabajo hermoso».

Fue en ese momento en que Polizzi dejó caer su crítica hacia Tomás Mosciatti. «No considero que sean trabajos menores recuperar espacios públicos. Aquí se quiso minimizar el tema y puedo recordar muy bien a Mosciatti diciendo: un taller de reparación de bancas. Un taller de limpieza de rejillas», comentó la imputada.

A lo mismo agregó que «no sé cuándo fue la última vez que Tomás Mosciatti se habrá sentado en una banca de un espacio público, pero para las personas era muy importante».