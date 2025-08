Grabó a su esposa siéndole infiel y su reacción sorprendió a todos: «Tus maletas van a estar afuera»

En TikTok ha estado circulando un registro, de un hombre que grabó a su esposa luego de pillarla siendo infiel.

De este modo, se puede ver que el sujeto la encara luego de sorprenderla salendo de un hotel junto a otro individuo.

En este contexto, el hombre aparece en un estacionamiento fuera del hotel y empieza a grabar.

De este modo, el sujeto comenzó a pedir explicaciones. Por su parte, en primera instancia, el otro individuo que estaba saliendo del hotel con la mujer se limitó a agachar la cabeza y no decir nada.

Hombre confronta a su esposa tras descubrir que era infiel

En esta instancia, el hombre le dijo a su esposa: «Aquí vamos, mira, la señora se quedó en un hotel con un caballero. Casada».

Ante esto, la mujer indicó en reiteradas ocasiones: «¿Por qué me sigues?».

Además, el sujeto también se lanzó contra el amante. «Es casada, señor, ¿tú sabes que es casada? Se quedó contigo anoche. ¿Dónde está tu respeto? ¿Tú sabías que era casada?», le indicó.

En este sentido, el hombre también le reclamaba a su esposo: «¿Por qué me engañaste con él?».

A lo que la mujer contestó: «Porque tú me has hecho la vida imposible. Déjame en paz».

Luego, el individuo le dijo a su esposa que «me engañaste con él, cometiste un grave error. Tus maletas van a estar afuera de la casa, tenlo claro».

Frente a esto, la mujer expresó:«No, tu no vas a sacarme de mi casa».

«Te acabo de pillar, estás saliendo del hotel con el compadre. Engañándome. Te vas de la empresa y de la casa», agregó el hombre.

No obstante, posteriormente la mujer sorprendió tras señalar: «Tú me has engañado durante siete años».

También te podría interesar: «Es una decisión que tomé…»: Popular periodista de Mega se despidió en vivo de sus compañeros para irse al extranjero