Noche de Brujas en el Movistar Arena 2025: Conoce a los invitados que estarán en el show de celebración de 25 años de la icónica banda de cumbia

Este 1 de noviembre se vivirá una noche inolvidable en el Movistar Arena. Resulta que Noche de Brujas celebrará 25 años de carrera con un gran concierto.

En esta instancia, la popular banda de cumbia hará un repaso por toda su discografía, con un show que durará más de tres horas y que estará cargado de música y emociones.

Vale señalar que la agrupación liderada por Héctor «Kanela» Muñoz tendrá grandes invitados nacionales e internacionales. A esto se suma una previa que estará a cargo de Pamela Díaz.

Los invitados para el Movistar Arena de Noche de Brujas

Uno de los confirmados es ni más ni menos que Leo Rey, quien se va a reencontrar con su fanaticada nacional. Por otro lado, desde Perú va a llegar Grupo 5, una influyente banda de cumbia motor que cuenta con grandes éxitos como «Motor y Motivo» y «Te Vas».

Además, el concierto de Noche de Brujas en el Movistar Arena también contará con la presencia de Franco El Gorila, icónico artista de reggaetón y del cumbiero nacional Jordan y tú.

Por otro lado, los argentinos Chili Fernández, Uriel Lozano y Seba Mendoza, exponentes de cumbia romántica y moderna, también dirán presente en el evento.

De este modo, Noche de Brujas promete entregar un show inolvidable este 1 de noviembre. Jornada que se espera que esté llena de sorpresas, colaboraciones y nostalgia para celebrar un cuarto de siglo de carrera.

Conoce cómo comprar entradas

El Movistar Arena de Noche de Brujas se viene con todo y todavía estás a tiempo de comprar tu entrada y ser parte de esta experiencia inolvidable.

Todavía quedan tickets disponibles para el show de celebración de los 25 años de la icónica banda. Estas están disponibles a través del sistema Puntoticket.

