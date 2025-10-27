Lluvia en Santiago: Allison Göhler sorprendió tras revelar cuándo podría caer agua en la capital

Nos encontramos en pleno periodo de primavera. Sin embargo, todavía no hay que despedirse completamente de las bajas temperaturas en la capital. Incluso, próximamente se podría desarrollar lluvia en Santiago.

Así lo dio a conocer, la meteoróloga Allison Göhler, durante esta mañana en CHV Noticias. Instancia, en la que dio a conocer cuándo podría caer agua.

Lluvia en Santiago: Allison Göhler revela cuándo podría caer agua en la capital

Si bien, se esperan jornadas calurosas para los próximos días, la especialista de CHV indicó: «Llegan las malas noticias».

«El día sábado se ve que se va a nublar, van a bajar las temperaturas, podríamos tener unas gotitas», indicó Allison Göhler.

Sin embargo, esto no es todo. Resulta que la meteoróloga dio a conocer «Estoy preocupada. Se ve que la primera semana de noviembre podría llegar con agüita», señaló. Además, agregó: «Son gotitas, no es algo tan fuerte».

De este modo, resulta importante estar atentos al pronóstico del tiempo en los que vienen, para saber si es que podría volver la lluvia en Santiago próximamente.

Temperaturas de los próximos días

Allison Göhler dio a conocer que se espera calor en Santiago durante los próximos días.

Para mañana, martes 28 de octubre, se espera que en la capital del país la máxima llegue a 29 grados y la mínima a 7.

Además, de acuerdo al pronóstico del tiempo en Santiago de la meteoróloga de CHV, durante el miércoles de esta semana, la temperatura más alta sería de 29 grados y la más baja de 8.

Por otro, lado, Allison Göhler indicó que en el transcurso del jueves, la máxima alcanzaría 31 grados y la mínima 8.

Asimismo, la profesional dio a conocer que se atreve a decir que el día viernes estará despejado.

También te podría interesar: Noche de Brujas el Movistar Arena 2025: Conoce a los invitados que estarán en el show de celebración de 25 años de la icónica banda de cumbia

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google