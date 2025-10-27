Destacada participante de Fiebre de Baile vivió incómodo momento y analiza su permanencia en el programa: «Lo estoy pensando»

Durante la semana pasada, en el estelar de CHV, «Fiebre de Baile», Nicole Moreno, también conocida como Luli, vivió un incómodo momento. Resulta que tuvo un percance con su vestuario, lo que la dejó al borde de llorar.

En esta instancia, la fisicoculturista se presentó junto a su compañero Luciano Coppelli y llevó a cabo una coreografía de bachata.

Sin embargo, esto se vio empañado por el inesperado percance. «Se me salió lo de abajo», indicó después del baile, haciendo referencia a un inconveniente que tuvo en la parte inferior de su traje que la expuso.

Es importante señalar que debido a esta situación, Diana Bolocco interrumpió en un momento la transmisión. «Señor director, vamos a chequear… ¿Se vio algo en cámara o no? Me dicen que no, desde el switch, no. ¿Ustedes vieron algo? Nadie vio nada, Nicole», indicó.

Mientras se revisaba el material, la participante de Fiebre de Baile vivió un momento de gran nerviosismo y tensión.

Nicole Moreno analiza su permanencia en Fiebre de Baile

Este domingo, en un nuevo episodio de Primer Plano (CHV), se mostró lo que ocurrió detrás de cámaras. De este modo, se vio que Luli quedó muy afectada.

Vale señalar que este percance afectó la presentación de Nicole Moreno. De hecho, Vasco Moulian la evaluó con un 3.

Frente a esto, en conversación el programa ya nombrado, Luli indicó: «Me importan tres hectáreas las notas».

Asimismo, tras ser consultada sobre su permanencia en Fiebre de Baile, la fisicoculturista indicó: «Lo estoy pensando, la verdad (…) Vamos a analizarlo».

Vale señalar que las cámaras capturaron que Nicole Moreno no aguantó el llano mientras hablaba por teléfono. De este modo, quedó reflejado que este percance la dejó muy afectada.

