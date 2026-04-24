«¡Se acabó!»: Revelan el supuesto quiebre de popular pareja de espectáculo que llevaba 8 años

Recientemente, se dio a conocer un rumor que ha generado gran impacto en el mundo de la farándula. Resulta que se está especulando con respecto al quiebre de una conocida pareja.

Vale señalar que los involucrados no se han visto juntos en redes sociales como sus seguidores estaban acostumbrados, lo que ha alimentado estas especulaciones.

En concreto, estamos hablando de Hernán «Nano» Calderón y Rebeca Naranjo, quienes estaban juntos desde hace ocho años aproximadamente.

Según informó La Cuarta, el hijo de Raquel Argandoña compartió un video en TikTok, en la que señaló: «Salvé tu reputación al no contar mi parte de la historia». Algo que sin duda refuerza los rumores.

Vale señalar que Nano Calderón ha compartido diversas historias en su cuenta de Instagram, en las que está disfrutando de un viaje junto amigos y no se ve Rebeca Naranjo.

Frente a esto, en el portal de farándula Infama, compartieron una una publicación que indica: «¡Se acabó! Nano Calderón habría viajado soltero para celebrar el cumpleaños de un amigo».

Las palabras de Rebeca Naranjo

En este sentido, la joven compartió un llamativo mensaje en sus redes sociales. Sin embargo, no confirmó ni desmintió ninguna información.

«Últimamente han sido semanas en las que muchas personas han estado indagando, preguntando y sacando conclusiones sobre mi vida personal. Quiero dejar algo muy claro, mi vida privada es justamente eso, privada», señaló Rebeca Naranjo.

De este modo, solamente queda esperar que alguno de los involucrados confirme o desmientan estos rumores.

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