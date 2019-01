23 / enero / 2019

Video: Shazam estrena un divertido nuevo teaser

Todo indica que DC al fin ha encontrado la fórmula para hacer películas que sean del todo gusto del público un ejemplo clarito de eso es lo que ha pasado con el exito de taquilla “Aquaman” y la cinta que vimos el año pasado “Wonder Woman” y el tiro de gracia parece que será Shazam!

Para ya entusiasmar a la gente Warner Bros. liberó ha liberado un nuevo avance del film protagonizado por Zachary Levi (Chuck, Tangled).

Y si bien el primer adelanto no pareció convencer mucho este sí ya que está bastante divertido y hasta hace un gracioso guiño al famoso “Why so serious?” del Joker.

Acá te dejamos el adelanto de la peli que se estrenará el 4 de abril de 2019.