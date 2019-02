Resident Evil arrasa en los videojuegos

28 / febrero / 2019

¿Quién no ha oído hablar de Residente Evil? resulta casi imposible ¿verdad?, ya que este videojuego llamado Biohazard originalmente en Japón, tiene que ver con el género survival horror desarrollado por Capcom.

Si bien el título no es el primero en este género ha resultado ser todo un éxito y ganado total popularidad entre los jóvenes.

Para los que no saben tanto detalle de este les contamos que en su inspiración se usó la base de Alone in teh Dark para la ambientación, el ángulo de cámara en tercera persona y los gráficos pre-renderizados en los fondos. Este está inspirado en otro título producido por la compañía titulado Sweet Home producido igualmente por Shinji Mikami quien inicialmente pensó el argumento de este como una experiencia sobrenatural dentro de una mansión embrujada como en el título mencionado, aunque el estilo de jugabilidad mayormente está inspirado en Alone in the Dark.

¿Y que hay sobre su historia?

La tranquilidad del poblado de Raccoon City se ve interrumpida cuando una serie de terribles asesinatos tienen lugar en las afueras de la ciudad. Las víctimas fueron atacadas en sus hogares por gente con evidencia de canibalismo. Ante este grave hecho el ayuntamiento de la ciudad decide enviar al equipo Bravo de la fuerza especial de la policía local llamada S.T.A.R.S. a investigar pero se pierde todo contacto con ellos durante 24 horas… ¡Imposible no entusiasmarse con esta trama!

¿Cómo es su jugabilidad?

En este el jugador asume el control de un personaje que es parte de un equipo de fuerzas especiales de la policía que se encuentra dentro de una enorme mansión la cual está plagada de muertos vivientes y experimentos fallidos practicados en animales los cuales acecharán al jugador poniendo en riesgo su vida.

Ojo que este lugar y en todas las locaciones del videojuego tienen mapas de bits con fondos pre-renderizados con diversos ángulos de cámara los cuales cambian a medida que el jugador se desplace sección por sección de los niveles mientras que los personajes y algunos objetos, son modelos totalmente en 3D en tiempo real de aspecto poligonal. El objetivo del videojuego es resolver diversos acertijos planteados por toda la mansión al tiempo que se debe de combatir a las criaturas mutantes que se encuentran en la vivienda y sus alrededores.

Los enemigos del título consisten en muertos vivientes, animales mutados y otras criaturas que aparecen a lo largo de su historia.

¡Ay que puro jugar!