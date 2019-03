20 / marzo / 2019

Video: Revisa el primer adelanto de “Once Upon a Time in Hollywood”, la novena película de Quentin Tarantino

Falta menos de cuatro meses para ser estrenada, y este miércoles al fin se dio a conocer el primer avance de la nueva cinta del gran Quentin Tarantino: “Once Upon a Time in Hollywood“.

Esta es la novena peli del director y estará protagonizada por la bella Margot Robbie (Sharon Tate), Leonardo DiCaprio (Rick Dalton) y Brad Pitt (Cliff Booth), y su trama girará en torno a los asesinatos cometidos por la secta de Charles Manson.

La denominada”Familia” asesinó en 1969 a la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, quien estaba embarazada.

Lo mejor de todo es que Tarantino aseguró que “Once Upon a Time in Hollywood” tendrá el mismo tono de su exitosa y recordada película de 1994 “Pulp Fiction”.