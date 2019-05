29 / mayo / 2019

Fanático «arregló» el comentado trailer de la película de ‘Sonic’ y le quedó genial

«Si pudiste hacer esto, entonces lo que Paramount hizo con 90 millones de dólares es indignante», dijo un usuario.

Para nada contentos quedaron los fanáticos de Sonic con el trailer de la película dirigida por Jeff Fowler y producida por Neal H. Moritz, este último responsable de The Fast and the Furious.

Los seguidores del clásico juego de Sega criticaron el aspecto del erizo azul, ya que no se parecía en nada a la versión del videojuego. Tanto fue el alboroto que Paramount, compañía que produce y distribuye la cinta, tuvo que retrasar el estreno de la película para el 14 de febrero de 2020. Todo para modificar el aspecto del personaje animado y así dejar contento a los fanáticos.

Pero al parecer no hay mucha paciencia ya que un diseñador «arregló» el problema eliminando completamente al Sonic ideado por Paramount del trailer que se lanzó hace unas semanas.

Se trata de Artur Baranov, youtuber y diseñador ruso que sustituyó la versión original por el diseño tradicional del erizo que los fanáticos conocen del videojuego.

El resultado es realmente sorprendente, ya que no se alcanza a percibir que está modificado, haciendo parecer que se trata del trailer original. Los fanáticos del personaje de videojuego quedaron más que satisfechos con los realizado por Baranov.

«Si pudiste hacer esto, entonces lo que Paramount hizo con 90 millones de dólares es indignante», dijo un usuario.