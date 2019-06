Emotivo adiós de «Fritanga» marcó último episodio de ‘Resistiré’

17 / junio / 2019

Este domingo «Resistiré» emitió un emotivo episodio por la inesperada confesión de un querido participante: Fritanga.

Así es, ya que el también youtuber conversó con la producción del reality de Mega para abandonar la competencia, por motivos personales, lo que generó las lágrimas automáticas entre sus compañeros.

“Me cuesta hablar, ha sido una dura experiencia. Tengo algo importante que hacer afuera, unos cambios y necesito estabilidad. Yo quería llegar hasta el final, pero se puso ‘cuática’ la cosa”, dijo el chiquillo al borde las lágrimas.

Ante la sorpresa decisión Aída le dijo “eres lo mejor que tiene Resistiré“, mientras que el resto de los participantes, como Laura Prieto o Mario Sepúlveda se pusieron a llorar.

“Le doy las gracias a todos ustedes, por ser grandes personas. Ustedes sigan adelante no más y que gane el mejor”, Dijo Felipe (nombre real) del popular participante.

Por su parte las redes tampoco podían creer la decisión de Fritanga y principalmente en Twitter lamentaron la partida del joven junto al hashtag #NoTeVayas:

No ctm, el momento que todo Chile no quería que llegara, mi friti weon PORQUEEEEEEEEE #NoTeVayas pic.twitter.com/XgfCKlGYPH

Laura llora de verdad jajaja hasta a mí q no conozco al Friti se me cayeron mis lagrimones 😪 #NoTeVayas

Reptiliano friti gracias!!! Por ser como eres!!! no se cuales fueron tus razones… Pero espero que todo este bien en ti y los tuyos… Gracias por darte a conocer… #NoTeVayas pic.twitter.com/kGQTAUea7O

Al principio del reality yo era de las que pensaban «qué fue a hacer ese flaite» y la verdad me sorprendió, una persona real y que muchos se aprovecharon de él, me dio rabia. Merecía ganar y no ser el sirviente del grupo de flojos🙄 eso, buenas noches jsjsj#NoTeVayas

— Melanie🌌🇨🇱RT MY PINNED PLS (@calumsglimmer) June 17, 2019