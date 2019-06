Rihanna cuenta con más de diez años de carrera artística y se ha mantenido vigente por su gran talento. Pero esta chiquilla no solo la lleva en la música ya que se ha convertido en la cantante más rica del mundo y claro como no, si cuenta con una línea de lencería y maquillaje.

Pero además de todo esto la bella chiquilla aún tiene sueños por cumplir y uno de ellos es convertirse en madre.

Así es ya que en una entrevista con la revista Interview, la morena fue interrogada por la actriz Sarah Paulson, su compañera de set en la película ‘Ocean’s 8: las estafadoras’ (2018), respecto de si quisiera ser mami, su respuesta fue clara y concreta: «Más que nada en la vida».

Pero eso sí no habló mucho más sobre este tema, por lo que no se sabría para cuándo le gustaría a «Riri» traer un peque al mundo.

Por otro lado, Paulson también le preguntó a la estrella pop por su vida amorosa. Aunque no quiso dar nombres, la intérprete de ‘Love On The Brain’ afirmó sentirse enamorada. Posteriormente la actriz agregó: ¿Te vas a casar? Después de un silencio, la artista respondió: «Solo Dios lo sabe, muchacha. Planeamos y Dios ríe, ¿verdad?».

Aunque la intérprete ha sido muy reservada con su vida sentimental, desde hace un par de años sale con el empresario saudí Hassan Jameel, algo que los medios de comunicación pudieron confirmar después de verlos juntos en varias oportunidades.