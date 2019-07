Al parecer las cosas van mejorando para Cata Pulido tras protagonizar un enfrentamiento con Carabineros y ser despedida de Intrusos. Según se pudo ver en redes sociales, la pelirroja se unió al show Las viejas Juliás, el cual es protagonizado por Patricia Maldonado y Raquel Aragandoña.

Ellas se presentaron la noche de este sábado en el Casino Enjoy de Santiago, donde mostraron una rutina renovada e incluyeron a la expanelista del programa fara dulero.

Esto quedó de manifiesto en varias publicaciones de la «Maldo» en redes, donde salía acompañada por su Argandoña y la actriz, quien hace unas semanas confesó que estaba pasando por un mal momento.

“Estamos casi listos para actuar ¡Y subirá con nosotras Cata Pulido! Estamos muy contentas de que esté con Las viejas Juliás“, indicó la panelista de Mucho Gusto.

Cabe recordar que hace unos días Pulido participó en Bienvenidos, donde reveló que estaba pasando por una difícil situación, luego del polémico episodio con Carabineros en Farellones: “Es agotador estar expuesta o ser expuesta al público, y medir 1.80 metros y tener el pelo rojo, porque me veo en todos lados. Es súper agotador, ‘pucha’ no sé me iría a vivir a Tailandia, o Bali; estoy muy cansada también de todo lo que es el escrutinio público”, dijo en esa oportunidad.

