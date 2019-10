Las polémicas en torno a Roberto Gómez Bolaños continúan a casi cinco años de su muerte. Esta vez el actor Carlos Villagrán, reconocido por interpretar a Quico en «El Chavo del 8», concedió una entrevista en la que puso en duda la fecha del fallecimiento de Chespirito y la existencia de un cuerpo en el ataúd el día del funeral.

El integrante del popular programa de televisión dijo que todo «fue un engaño», en referencia a la ceremonia de despedida de Gómez Bolaños, quien falleció el 28 de noviembre de 2014, a causa de «una insuficiencia cardíaca».

«Yo me presenté cuando lo estaban velando, que por cierto fue un engaño (porque) no había nadie en la caja. No sé cuándo murió, porque no sabría decirle, pero no había nadie en la caja», reveló durante una entrevista con la emisora radial La Cielo.

El homenaje póstumo realizado al día siguiente en el Estado Azteca fue otro de los detalles que hacen dudar a Villagrán sobre el día en que murió el genio mexicano: «Al otro día le hacían un homenaje en el Estadio Azteca, donde caben más de 100 mil personas, y salen más de mil niños vestidos como el Chavo y el Chapulín. Si se murió el día que dijeron, a qué hora mandaron a hacer los trajes», se preguntó el actor.

Pero Villagrán fue más allá, pues acusó directamente a quienes serían los responsables del engaño: «Lo tenía preparado todo (Emilio) Azcárraga, le dijo a Florinda Meza: ‘aguántamelo ya muerto, mientras yo hago los trajes'», lanzó.