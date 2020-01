2019 sin duda fue el año de la cantante Rosalía ya que con distintos éxitos ser hizo un lugar en el mundo del espectáculo. Uno de los temas que más suenan de ella es «Con altura» que canta junto a J Balvin.

Y ahora la parodia de este video que si bien fue publicada hace un tiempo se ha vuelto viral. «Con gordura», que es como fue renombrado el tema, trae expresiones tan hilarantes como «a mí no me gusta la verdura», «esto no lo quiero que lleva verdura», «los pepinos para tu tía la Pura» o «un bizcochito y chocolate, para ti la soja y el aguacate».

La canción, que hace un repaso de todos los tipos de comida de los que hemos abusado durante estos días, ya es uno de los primeros videos virales de este 2020.