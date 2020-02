Maroon 5 deslumbró a sus fans con su segundo show en Chile

Este viernes al fin llegó el día que muchos fans esperaban, ya que Maroon 5 arribó en Estadio Bicentenario de La Florida para realizar su segundo show en el país gracias a su #M5TOUR2020.

Luego de su paso por Viña los californianos nuevamente se reunieron con sus fans nacionales quienes desde alrededor de las 18.00 horas comenzaron a llegar al recinto para ver a sus ídolos.

Bastó con que Adam Levine apareciera en escena para desatar la euforia entre su fanaticada. Para comenzar su presentación lo hicieron con el tema This Love para continuar con sus grandes éxitos como What Lovers Do, Makes Me Wonder, y Payphone, los que fueron coreados de principio a fin por el público.

Al igual que en los recitales de México el artista encantó a sus fans por su gran interpretación y su renovado look algo más rockero.

Para continuar la banda continuó compartiendo esos temas que los han hecho famosos en todo el mundo entre ellos Moves Like Jagger Sunday Morning , Don’t Wanna Know y Sugar.

Pero claro eso no es todo ya que el intérprete se dio el tiempo de hablar en español y bromear con el público. Además llamó la atención de muchos y encantó a todos ya que tocó una guitarra rosada de Hello Kitty.

Ph: @alejandrosky_

Ya en la parte final del show interpretaron uno de sus más recientes temas Memories con el que sus último shows Adam ha homenajeado al fallecido basquetbolista Kobe Bryant.

Para terminar cantaron She Will Be Loved y Girls Like You completando así un recital más extenso que en el Festival de Viña del Mar.

Una vez más los músicos demostraron por qué cuentan con una extensa y exitosa trayectoria.

Ph: @jaimevalenzuelafotografo @dgmedios