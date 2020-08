“Observo que el desinfectante lo noquea (al coronavirus) en un minuto. ¿Habría una posibilidad de hacer algo así con una inyección al interior, como una limpieza?”.

Esas fueron las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 23 de abril y que descolocó a sus asesores que no sabían como salir a aclarar los desatinados dichos del mandatario.

“Estaba preguntando sarcásticamente a reporteros como tú, solo para saber qué pasaría”, le dijo a un periodista, la portavoz de la Casa Blanca Kayleigh McEnany, como una forma de salir del paso.

Pero las declaraciones de Trump causaron revuelo y fue acusado de irresponsable por parte del mundo científico. Incluso algunas marcas de desinfectantes debieron salir a advertir a la ciudadanía que no lo hicieran y que era riesgoso para la salud.

Pero las palabras del mandatario aún resuenan y ahora hay un “estudio científico” que se burla de la “recomendación” de inyectarse desinfectante contra el Covid-19.

El documento, supuestamente publicado por la prestigiosa revista científica The New England Journal or Medicine, indica que se había investigado la pregunta hecha por Trump. El documento está firmado por eminencias de la medicina, como por ejemplo, algunos médicos de ficción como Young “Trapper” John dela serie M.A.S.H. y Meredith Gray, de Grey’s Anathomy, entre otros.

Como una forma de retratar lo desatinada de la pregunta del mandatario estadounidense, la “investigación” concluye que el desinfectante no se debe aplicar bajo ningún formato, según se indica en la etiqueta del producto.