Estas serían las mejores canciones para tener sexo, según esta encuesta

El sexo es muy importante y además es algo que todos viven de una forma distinta. Por eso hay varias parejas que les encanta poner música para ponerse en modo ‘hot’ por ejemplo.

El psicólogo británico, Daniel Müllensiefen, hizo una encuesta entre usuarios de Spotify, entre los 18 y 91 años, donde les consultó cuáles son las canciones que consideran más apropiadas para escuchar, mientras se tiene sexo o se tiene una cena romántica.

Para el encuentro sexual, varios hombres y mujeres eligieron la banda sonora completa de «Dirty Dancing», mientras que para una cita, muchos eligieron la canción de Marvin Gaye, ‘Sexual Healing’.

En el estudio, el psicólogo notó que las personas no solo usan la música para comunicar sus intenciones en situaciones románticas, sino que también para ponerse en modo ‘sexy’ en un encuentro sexual. Por ejemplo, en noches solitarias, muchos eligieron ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen o ‘Sex on Fire’ de Kings of Leon, incluso muchos las calificaron como ‘mejor que el sexo mismo’.

Para coquetear en la pista de baile, los encuestados eligieron mayoritariamente ‘Dancing Queen’ de Abba, ‘Lady in Red’ de Chris de Burgh’ e inesperadamente también ‘Sexy and I know it’ de LMFAO.

Aquí puedes revisar los temas más repetidos: