Profe rompe en llanto con potente desahogo: «Me siento agobiada»

Recientemente una profesora llamada Frances Sánchez se ha hecho viral. Resulta que la profesional no aguantó más y contó a través de las redes sociales la triste realidad que vive en sus clases.

La mujer entre lágrimas dijo que se ha encontrado en una realidad donde a los jóvenes no les interesa aprender y que tiene estudiantes que desde agosto, no han mostrado ningún interés por entrar a las clases. «Acabo de dar la clase en el día de hoy y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada», es parte de lo que dice en el video.

Por otra parte la profe dijo que existe poco apoyo por parte de las instituciones educacionales y que la exigencia sigue siendo la misma. «El gobierno necesita ponerse a trabajar en esta situación social. Los maestros están abrumados, están que no pueden con esta situación y yo temo por convertirme en aquello que tanto detesté como estudiante, que es aquel maestro que, si lo haces bien y si no, también, que no se preocupan porque el estudiante aprenda, que les da lo mismo si lo hacen o no», agregó.

La profesora, muy afectada, contó que por ejemplo, tiene clases donde el 50% de los estudiantes no entregan las tareas y cuando ella le pregunta si las hicieron, ellos simplemente les responden que no, o que no les importa.

El video fue respaldado por muchos profesores en todo el mundo que están pasando por la misma situación y se hizo viral en internet.

Acá puedes ver el video de Frances: