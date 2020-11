¡Un nuevo logro!: Jaime Lorente se lanza como cantante

Jaime Lorente en el último tiempo ha ganado gran popularidad especialmente por interpretare a Denver, en “La Casa de Papel”, y Nano, en “Élite”, y claro está por su gran talento y carisma.

Y si bien al español sin duda le espera un futuro prometedor en el mundo de la actuación, durante la pandemia decidió darle un cambio rotundo a su carrera artística, incursionando en la música.

“Siempre me ha gustado rapear, desde pequeño lo hacía, pero nunca me lo había tomado en serio hasta ahora. Yo creo que el confinamiento ha sido el que me ha dado el empujón ha llevar más allá la música”, dijo el chiquillo a medios españoles sobre este nuevo proyecto.

Tras varios meses de confinamiento, el artista lanzó su primer EP con dos canciones tituladas “Corazón” y “Acércate”, temas que muestran un estilo musical que mezcla rap, pop y algo de baile.

Sobre el single “Corazón”, el intérprete aseguró que lo van a poder conocer más a fondo.

“Es un espejo donde la gente va a ver quién soy literalmente, van a conocer al Jaime Lorente que soy en realidad, por lo que abrirme en canal de esta manera significa mucho para mí (…) Hay una especie de encuentro donde me veo a mí mismo de pequeño y me pregunto ‘¿en qué me he convertido?’”, relató.

Si bien el joven actor está experimentando una nueva rama del espectáculo, no significa que haya dejado atrás la actuación. Todo lo contrario, él asegura tener la convicción de seguir trabajando para llevar entretención al público que lo sigue.

Un ejemplo de ello es que, en diciembre, la plataforma de contenidos vía streaming Amazon Prime estrenará “El Cid”, una serie histórica española protaginozada por Lorente que fue rodada en plan “Game of Thrones”. Además, en su país se encuentra presentando el monólogo teatral “Matar Cansa”.