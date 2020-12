BTS es nombrado Artista del año por la revista Time

No hay duda que BTS sigue sumando éxitos y este 2020 la agrupación ha logrado romper distintos récords con el lanzamiento de sus dos discos: Map of the Soul: 7 y BE.

Además con el lanzamiento de “Dynamite”, su primer single en inglés, lograron ubicarse en importantes rankings y premiaciones, tales como Billboard y los Grammy, entre otros.

El fenómeno global que han tenido los idols provocó que la destacada revista Time los nombrara como el artista del año, dado que no solo han influido en el ámbito musical, sino que también en el social, donando grandes cantidades de dinero a organizaciones que luchan contra el Covid-19 y al Black Lives Matter.

Sobre este nuevo logro, Suga, uno de los tres raperos de la banda K-pop comentó que “hay momentos en los que todavía me sorprendo por todas las cosas increíbles que están pasando, pero luego me pregunto, ¿Quién va a hacer esto si no nosotros?“.

Destacar también que es tanto el impacto que tienen los artistas en Corea del Sur, que el parlamento de su país adaptó una ley para que ellos puedan aplazar su ingreso al servicio militar por dos años.