Paty López presentó a su esposo esloveno: Es su primera aparición en TV

Paty López es bastante reservada en su vida privada y es que solamente se sabía que hace poco más de un año se casó.

Eso sí, no fue una ceremonia sino que tres: la primera fue muy espontánea, en la playa. «Lo mantuvimos en secreto. Hicimos una ceremonia muy privada en la playa entre los dos. Y le pedimos a Isha que nos casara», expresó la actriz en aquel entonces.

La segunda, también simbólica, en la casa de la gurú Isha Judd, en Uruguay. Y la última fue por el Civil, en Chile.

Su historia de amor

Ahora, Patricia asistió al matinal de Mega «Mucho gusto» acompañada por su marido esloveno, Izidor, donde por primera vez se los ve juntos en televisión.

Y es que la intérprete suele subir imágenes junto a él en redes sociales, pero no habían estado juntos en una entrevista en la pantalla chica.

Durante la conversación la actriz contó que Izidor es trompetista y habla ocho idiomas y que junto a él decidió vivir un cambio radical en su vida.

Ella dejó atrás el mundo de las teleseries para iniciar un viaje espiritual junto a su amor. Así, viajó hasta la costa azul de Uruguay, donde vivió durante seis meses en la Fundación Isha para reencontrarse con ella misma.

Allí Paty se animó a pedirle matrimonio a su novio, quien le dijo que sí y realizaron tres ceremonias para celebrar su amor.

“Fue todo muy rápido, fuimos a Uruguay al centro de Isha a ese programa de autoconocimiento. Y me acuerdo que un día yo estaba pasando por un pasillo, hablando con una amiga. Yo me detuve y ella me pregunto ‘Oye, ¿te quieres casar conmigo?’”, contó Izidor.

A lo que el esloveno le dijo que sí, aunque posteriormente se casaron en dos oportunidades más.

“Hicimos una ceremonia muy privada, con todos los maestros. Y tuvimos una ceremonia íntima muy bonita”, contó Paty López en «Mucho gusto».

Después, sumaron a los compañeros que como ellos vivieron en Isha, en una ceremonia días después en la playa.

“El tercer (matrimonio) fue en nuestro campito, con nuestra familia y nuestros amigos. Un angelito que trabaja en el Registro Civil nos ayudó y pudimos conseguir un juez que nos fuera a casar el 31 de diciembre», finalizó.