Fallece Jonas Neubauer, siete veces campeón del mundo de Tetris

La madrugada del pasado 9 de enero el mundo de los videojuegos clásicos recibió una triste noticia. Esto porque Jonas Neubauer, siete veces ganador del Classic Tetris World Championship (CTWC), había fallecido a los 39 años el pasado 4 de enero.

Él contaba con gran popularidad ya que era considerado uno de los mejores jugadores en la historia de Tetris, compitiendo desde 2010 en las finales del CTWC, donde se coronó como heptacampeón de la competencia.

It’s with a heavy heart that we deliver the terrible news that Jonas has passed away from a sudden medical emergency. He was the absolute best. We are devastated, overwhelmed with grief, and we already miss him dearly. Information to follow when it becomes available.

La madrugada de este sábado se dio a conocer el hecho: “Con gran pesar comunicamos la terrible noticia de que Jonas ha fallecido por una emergencia médica inesperada. Era absolutamente el mejor. Estamos devastados, abrumados de tristeza, y ya lo echamos sinceramente de menos”.

La web oficial del campeonato mundial de Tetris también publicó un comunicado debido a la muerte de Neubauer:

“Estamos impactados y afligidos por informar de que Jonas Neubauer, siete veces campeón del CTWC, falleció repentinamente el 4 de enero”, comentaron.

A lo que añadieron que “Jonas ha sido un pilar absoluto de positividad y humildad para nuestra familia del CTWC. No podríamos haber pedido un campeón, modelo a seguir y amigo mejor”.

We are heartbroken to share that Jonas Neubauer, 7-time CTWC champion, passed away suddenly on Jan 4.

We could have never asked for a greater champ, role model, and friend. Jonas, we miss you, we love you, and we thank you for inspiring us to always be our best. Rest in peace. pic.twitter.com/CaaGgd4ZY3

— Tetris Championship (@ClassicTetris) January 9, 2021