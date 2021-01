Lucho Jara está de estreno ya que ha lanzado el single y videoclip de «Velita blanca», en el que cuenta con la colaboración del artista puertorriqueño O’Daniel.

La protagonista del clip es la modelo Camila Recabarren , quien además de rapa en el registro audiovisual.

Según publica Publimetro el también animador dijo sobre el tema que «Franco El Gorila me buscó para realizar una colaboración, con él venía un joven cantante, O ‘Daniel, que me mostró una canción ‘Velita Blanca’ y la verdad es que me sedujo, me pareció una apuesta muy moderna que en definitiva me permite acercarme a un público más joven».

Se debe destacar que el tema ya está disponible en Spotify.