Cameron Díaz goza de gran fama por su talento y belleza pero lleva tiempo alejada del espectáculo.

Así es ya que la bella artista hora ha optado por llevar una vida mucho más familiar y ha estado enfocada en otros negocios diferentes a lo que solía hacer.

Desde su libro, hasta su propia marca de vino orgánico, la actriz asegura que no le gustaría volver a las películas.

EL MOTIVO PARA ALEJARSE DEL CINE

Si bien la intérprete tiene nuevos negocios ella sin duda que tiene una prioridad más importante desde que se convirtió en madre.

Algo que ha quedado claro desde que decidió salir de pantalla y abandonar la industria de Hollywood. Es más, ya son siete años los que la actriz no aparece en alguna película.

Y aunque esto ya ella lo había mencionado antes ahora lo reafirmó durante una entrevista para el programa de radio estadounidense Quarantined with Bruce. «¿Volveré a hacer una película alguna vez? No estoy buscando, pero ¿lo haré? No lo sé. No tengo ni idea. Tal vez. Nunca digas nunca», dijo Cameron Díaz.

Recordemos que Cameron Díaz se casó con el músico, integrante de la banda Good Charlotte, Benji Madden, en 2015, con quien tiene una hija de un año llamada Raddix.

La ahora retirada estrella de Hollywood aseguró que «no podría imaginarme ser madre ahora, donde estoy como madre, con mi hija en su primer año, y tener que estar en un set de película que me lleva 14 horas, 16 horas de mi día lejos de mi hijo». «Me siento tan bendecida de poder estar aquí ahora con mi hija y, ya sabes, llegar a ser la madre que llegaré a ser», agregó.