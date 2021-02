¡Porque Chile no tiene Festival! en Radioactiva repasamos destacados momentos de Viña

Debido a la pandemia que afecta a todo el mundo este año y por primera vez en su historia Chile no tendrá Festival de Viña del Mar.

Para muchos era el «panorama» de verano por lo que se sienten como que algo les faltara. Así que para esos fanáticos del evento viñamarino acá les dejamos un regalito.

Sí pues, porque tantos artistas han pisado este escenario, hay material de sobra para comentar y recordar . Eso sí, está más que claro que a todos nos les fue muy bien con su espectáculo ya que algunos han pasado sin pena ni gloria.

Así que amigos repasemos juntos recordados momentos que quedaron para siempre grabados en los televidentes y el público.

Gloria Geynor

Un momento que es muy recordado por todos fue el protagonizado por Gloria Gaybor, ya que no le hizo gracia que el público prendiera antorchas de papel ella dijo es muy peligroso «para mis amigos» ¡Quita el fuego! repetía..

Faith No More

Mike Patton llegó hasta la Quinta Vergara en el año 1991 y muchos recuerdan su presentación, ya que el artista envió un saludo a la gran Myriam Hernández. Y si bien ella no lo pudo ver en el momento quedó re agradecida por el lindo gesto de este chiquillo.

Sting

Sting se presentó en el Festival de Viña del Mar en 2011, y con su espectáculo demostró lo seco que es ya que con su show sinfónico «se las mandó»

Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, «estoy muy orgulloso porque detrás mío esta la orquesta sinfónica de Chile» decía el inglés

Simply Red

Un destacado grupo que pisó la Quinta Vergara fue Simply Red. Los británicos cautivaron al público en 2009 y como no, si derrochan talento.

Frank Sinatra (Let me try again)

El tema del gran Frank Sinatra Let me try again se escuchó en el Festival de Viña del Mar un año antes de que él lo hiciera famoso.

Así es porque en 1975 esta canción «Dame tiempo» logró el segundo lugar con la interpretación del representante de Francia.

Backstreet Boys

Los Backstreet Boys llegaron a la Quinta en 1998 causando la locura del público ya que los chicos estaban en la cumbre de su carrera.

Pero eso no es todo ya que en 2021 ellos regresaron al escenario viñamarino demostrando que aún cuentan con el cariño de los chilenos y chilenas y bueno el amor de sus incondicionales fans.

Pitbull

El estadounidense Pitbull se presentó en Viña en 2011 prendiendo a todos con sus pegajosos temas. Eso sí, debido a los efectos que usó para su show muchos se percataron de lo «frágil» de su voz.