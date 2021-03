Augusto Schuster habla sobre el bullying que sufrió: «Me decían de todo»

“A mí me odiaba mucha gente en esa época porque sí, porque yo aparecía en la tele no más», señaló el actor entre otras cosas, en De Tú a Tú

Una nueva figura fue invitada por Martín Cárcamo al programa «De tú a tú». Esta vez, fue Augusto Schuster quien llegó a la casa del conductor para conversar sobre su pasado, lo que esta viviendo actualmente y lo que le espera en su carrera.

El cantante de 28 años, más conocido últimamente como «Pelao Schuster», inició la conversación comentando que ha hecho durante la pandemia, la cual frenó los planes de miles de personas en el mundo, y obligó a al gente a refugiarse en otras cosas. En su caso: los videojuegos.

“Siempre me ha gustado jugar y desde chico que soy como medio nerd en ese sentido, geek… estoy pegado un poco a eso”, mencionó el actor y cantante que ya se ha dedicado a hacer algunos streams jugando.

Su paso por Amango

Martín Cárcamo decidió hacer de un pequeño recuento sobre la participación de Schuster en Juegos de Poder, la última teleserie de Mega donde participó. En esta interpretó a Benjamín Bennet con su ahora característica calva.

Sin embargo, el animador no pudo evitar preguntar sobre su pasado en la aclamada serie juvenil «Amango», transmitida por Canal 13 entre 2007 y 2009. Esta fue un éxito en la población infantil y adolescente de la época. Y Schuster, por su puesto contó algunas anécdotas de esos días con parte de sus compañeros de elenco.

El actor asegura que ser parte del elenco lo ayudó a liberar su personalidad, la cual menciona que no tenía antes de la producción. Sin embargo, no todo fue color de rosas para Augusto Schuster.

“A mí me odiaba mucha gente en esa época porque sí, porque yo aparecía en la tele no más. Era dentro del rango de mi edad, yo tenía 15, 16 años y los cabros de esa edad me odiaban, yo no les caía bien», comenzó relatando.

Mencionó como se notaba ese odio en pequeñas cosas: empujones en carretes o tragos vertidos sobre el a propósito. «Me decían de todo, yo era literalmente –decirlo ahora no tiene ningún sentido- pero era el ‘maraco de Amango’, el pendejo de la guitarra, el de la Sirena”, dice él.

Recalcó sobre la misma línea sobre su personalidad, señalando que siempre fue muy tímido y pacífico, por lo que estas situaciones de agresión lo hacían encerrarse. «No me daban ganas ni de salir de mi casa y eso lo sigo llevando hasta el día de hoy, soy muy casero por lo mismo. Yo creo que esa época sí tuvo que ver para que hoy día no me guste salir”, expresó.

A lo largo del programa también habló sobre sus amores, sus dolores y alegrías, sus padres, la fama y la plata que ha rodeado su carrera.