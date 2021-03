Doctora Cordero se lanza contra Pamela Díaz: «Que no ande mintiendo»

No hay duda que la Doctora Cordero siempre causa polémica con sus dichos y opinión de la contingencia.

Resulta que ahora la profesional participó en «Juntos por Pecadores» donde se fue con todo contra Pamela Díaz sobre y su salida de «Las Indomables».

En el espacio conducido por Adriana Barrientos y Pablo Bolvarán ella no dudó en irse contra «La Fiera» . El ataque hacia Pamela se produjo por las supuestas razones que ella dio sobre su salida de la obra que hacían juntas.

Cuando comenzaron a hablar en el programa sobre el café concert del que ambas fueron parte ahí la doctora contó la firme.

«Ella no se fue de Las Indomables por que yo seguía en Las Indomables, ella se fue por que le ofrecieron irse a ganar más plata al reality del 13, así que no ande mintiendo que se fue por que la vieja le caía mal», sentenció.

PREGÚNTENLE A PATRICIA MALDONADO

Tras lo anterior, reiteró su postura. «Pregúntenselo a la Patricia Maldonado, ella se fue porque se fue a trabajar al reality del 13 y ganaba una millonada de plata, no por culpa mía, así que no me meta en sus cositas», comentó la doctora.

Acá te dejamos su entrevista de María Luisa Cordero.