Las restricciones de Paul Bettany para tener el cuerpo de Vision

Este viernes se emitió el último capítulo de la primera temporada de WandaVision, que nos trajo a Paul Bettany y Elizabeth Olsen nuevamente en la historia de Wanda Maximoff después de «Avengers: End game».

Es la primera serie del Universo Cinematográfico de Marvel estrenada en la plataforma de streaming «Disney+».

Y aunque la serie tuvo un gran éxito, para el elenco no siempre es fácil interpretar a sus personajes. Es el caso de Paul Bettany, actor británico que interpreta a Vision desde su primera aparición en la película «Avengers: Era de Ultrón» el año 2015.

Bettany cumplirá 50 años en mayo de este año, sin embargo, esos años no existen cuando interpreta al androide.

En una reciente entrevista a manos del presentador Stephen Colbert, se le preguntó al actor sobre su cuerpo y que tan real es en pantalla. Cabe destacar que las orejas del actor son removidas gracias a la mágica de la edición y los efectos especiales.

¿Es ese realmente tu pecho o es magia digital?», preguntó el presentador estadounidense. A esto, El actor respondió que no es precisamente parte de la edición. «Voy a ser muy específico contigo. Alrededor de 42 pulgadas son mi pecho. 8 pulgadas no lo son. Pero no es digital. Es un traje que, ya sabes, te pones. Te dan un traje musculoso» recalcó el actor.

Sin embargo, también mencionó que es necesario mantener un régimen alimenticio estricto y no darse ciertos lujos, el que el mencionó: pastel de plátano. «Lo interesante es lo que descubres, es que no puedes unirte al tipo de fantasmagoría pandémica de comer pastel de plátano. Porque cuando te pones el traje musculoso y tienes una panza de banana, es muy obvio. Se acabó el truco«, señaló.

También mencionó que una de sus mejores cualidades era su cabeza calva, que aunque pensó que la arreglarían con CGI, quedó perfecto en el personaje.