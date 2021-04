Fue durante la tarde de este jueves que se vivió un nuevo problema de convivencia vial que involucra a Transantiago. Y es que la situación no deja de ser conversación hace tiempo, ya que ha pasado de todo en la vía publica por no existir un mutuo respeto entre los vehículos y quienes los manejan. En esta oportunidad fue un conductor de un bus de Transantiago uno de los protagonistas, junto a un ciclista con el que experimentó la discusión.

Lamentablemente la situación se salió de control en poco tiempo, ya que el conductor del bus no encontró nada mejor que aplastar la bicicleta del ciclista con el que tuvo la discusión y que inicio varias cuadras atrás. El insólito hecho sucedió en el mismo centro de la capital, en la calle San Francisco con Tarapacá.

Según señaló CHV Noticias, el micrero habría golpeado al ciclista, quien decidió enfrentarse al conductor tras la agresión, que incluso pudo ser más grave. Además, el ciclista decidió increpar al chofer, para que el le diera sus datos, ya que esperaba que el hombre respondiera por los daños causados a la bicicleta tras golpearlo, ya que es su herramienta de trabajo como repartidor.

El chofer, como si no escuchara continuó la marcha del bus, esta vez arrasando con la bicicleta, que después se le podía ver abajo de la micro. Lo inesperado y súper peligroso, fue que el ciclista decidió colgarse durante al menos 100 metros de la ventana de la micro para no dejarlo ir por lo que hizo.

En el trayecto, la micro llegó a un cuartel de Policía de Investigaciones, por lo que varios funcionarios se dieron cuenta de lo que pasó y decidieron intervenir. Los involucrados fueron llevados una estación policial y afortunadamente nadie salió lastimado.

Durante este viernes, Meganoticias pudo hablar con el ciclista repartidor, Joaquín Mujica, quien explicó un poco más de la situación. “Esta persona no entró a su carril correspondiente. Lo que hizo fue presionarme con su vehículo para intimidarme. Se abrió a la derecha y me dijo que tenía que tener más cuidado por donde andaba. Yo le respondí que iba por mi carril. ‘Si no iba por ahí, entonces por dónde’, le dije. Y él me arroja la micro luego”, señaló.

La empresa SuBus, dueña a del bus de Transantiago, habló al respecto y optó por desvincular inmediatamente al chofer de la jornada. De igual forma, acordaron como empresa realizar capacitaciones en relación a la convivencia vial para que no ocurran más este tipo de problemas.