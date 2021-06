Netflix lanzó tráiler de la cuarta y última temporada de «Atypical»

Todo lo bueno debe llegar a su fin, y bien lo saben los creadores de la popular serie de Netflix, «Atypical», que se juega sus últimos cartuchos.

Este martes se soltó el anhelado tráiler de lo que será la cuarta y última temporada, de la historia de Sam.

La nueva temporada llegará a la plataforma de streaming, este próximo 9 de julio, fecha ideal para todos los fanáticos que ya preparan la maratón.

¿Qué trae esta nueva temporada?

Según se pudo captar en el tráiler, la vida de Sam (Keir Gilchris) tendrá un cambio totalmente importante para él y su familia.

Esta vez, Sam Gardner tendrá que lidiar con la universidad ya que es la primera vez que se aleja de su familia. A pesar de que su hermana Casey (Brigette Lundy-Paine) trata de darle ánimos para que salga adelante y de hacerle entender que su autismo no es excusa para no seguir estudiando, Sam no se siente seguro de sí.

Asimismo, notaremos que en «Atypical 4», la familia Gardner tiene que adaptarse a estos nuevos cambios que el protagonista experimenta en su crecimiento y madurez; así como en la decisión de Casey de mantener una relación con su mejor amiga.

Esta nueva temporada contará con 10 capítulos, para que los fanáticos puedan cerrar una de las historias más significativas de Netflix.

«Atypical» contará con la presencia de gran parte de su elenco anterior: Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Brigette Lundy-Paine, Michael Rapaport, Amy Okuda, Graham Rogers, Nik Dodani, Jenna Boyd, Fivel Stewart, Rachel Redleaf.

Cabe recordar que la serie llegó en 2017 a Netflix, teniendo una excelente recepción por parte de la audiencia, quién agradeció que se hablara del autismo con tanta naturalidad y sin estereotipos.

La producción fue creada por Robia Rashid y se consultó con Michelle Dean, profesora que trabajó en el Centro para Búsqueda de Autismo y Tratamiento de la UCLA, para escribir el guion.