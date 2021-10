Myriam Hernández lanzó empoderado nuevo single

En medio de su exitosa gira que la tiene recorriendo las principales ciudades de Estados Unidos, Myriam Hernández, nos presenta su nuevo sencillo, “Ya es tarde”, disponible en todas las plataformas digitales. Esta canción, compuesta por la propia artista junto a Jacobo Calderón; es una propuesta llena de sentimiento interpretada con la calidez y sensibilidad que sólo la reina de la música romántica nacional le otorga a la música.

Sobre la letra de “Ya es tarde”, la cantante romántica más célebre de América, señala que “relata la difícil decisión que una mujer toma, después de sentirse descuidada por su pareja”. Este tema, fue escrito por Myriam Hernández hace un año quien luego invitó a Jacobo Calderón, productor de su nuevo disco “Sinergia”; para que juntos la hicieran crecer en contenido y arreglos. Este estreno, se suma a los dos singles anteriores, “Hasta aquí”, que ya supera el millón de reproducciones en YouTube; y al alegre “Te quiero Ti amo”, que adelantan lo que será su nuevo material discográfico.

Revisa aquí su nuevo single:

De regreso a los escenarios

Myriam Hernández realiza este lanzamiento en medio de su esperado Sinergia Tour, cuyas primeras presentaciones, absolutamente sold out, fueron realizadas en las ciudades de Connecticut, New Jersey, Westbury y Manhattan, en el estado de Nueva York. En esta ocasión además, la exitosa artista fue reconocida por el senador Julie Kushner del 24º distrito y la secretaria de Estado Denise W. Merrill por su labor y defensa a los Derechos Humanos y apoyo cultural a la comunidad latina en Estados Unidos.

“Volver a sentir al público en vivo, es impagable y es difícil de describir, es una emoción intensa”, declara la cantante por este regreso a los escenarios con público. Asimismo, expresa que “me he sentido inmensamente feliz, estoy muy agradecida, porque la reacción de la gente ha sido espectacular”.

El exitoso Sinergia Tour de Myriam Hernández, continua con fechas en The Lynn Auditorium, Lynn, Massachusetts, el viernes 15 de octubre; Santander Performing Arts Center Reading, Pennsylvania, el sábado 16; Sathmore Music Center en Maryland (Washington), el domingo 17; James L. Knight Center, Miami, Florida, el viernes 22; Osceola Performing Arts Center, Orlando, Florida, el sábado 23 y el domingo 24, en Straz Center for The Performing Arts, Tampa, Florida.