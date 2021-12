«Ándate a la conch…»: El divertido fail que vivió La Hora de Jugar

Uno de los concursantes no creyó que lo estaban llamando de la tevé para ganarse unas luquitas.

Cuando los programas son en vivo, los animadores se exponen a vivir chascarros que los dejan impactados en pantalla. Algo así les pasó este jueves a Joaquín Méndez y María José Quintanilla cuando realizaban un capítulo de «La Hora de Jugar».

Todo ocurrió cuando el programa que regala luquitas a los televidentes que participen en los diversos concurso, llamó en vivo a un participante, quién al parecer no comprendió las reglas del juego.

Uno de las principales reglas de «La Hora de Jugar» es que cuando los animadores llamen al participante, será consultado por su nombre de una forma particular. Esta situación no es del agrado de todos los que son llamados, por lo que no falta que se manden algunas chuchadas.

“Dime cuál, cuál, cuál es tu nombre”, mencionaron los animadores al ritmo de una canción. “¿Aló?”, preguntó el hombre, mientras que Méndez y Quintanilla repitieron la dinámica.

“Dime cuál, cuál, cuál es tu nombre”, respondieron desde La Hora de Jugar, mientras la animadora rezaba para que no los insultara. “Ándate a la conche…. Entonces”, respondió el jugador, causando las risas del estudio.

Revisa aquí el divertido momento:

Joaquín Méndez y su polola

Joaquín Méndez y Amanda Martínez están cada día más enamorados, y así los demuestran a través de su cuenta de Instagram. Ellos antes se negaban a mostrar que estaban en pareja, sin embargo, ahora casi que todas sus fotos, historias y videos son juntos.

En este sentido, en su cuenta oficial de Instagram Joaquín Méndez subió un divertido video junto a Amanda Martínez, y escribió: “¡Se hizo milanesa por mi! Con lo que sabe que me gustan las MILANESAS”. Luego, escribió: “No saben la vergüenza que le dio hacer este videito”.

La novia del ex chico reality es Amanda Martínez, quien tiene 25 años y se encuentra en los últimos años de su carrera de odontología. Actualmente está realizando su internado. Sus amigos cercanos le dicen ‘Mandy’ y, comparte el mismo sentido del humor de que su novio.