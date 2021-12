«Me voy a quedar para puro hincharles las hue…»: Patricia Maldonado respondió a los que la querían fuera del país

Definitivamente las elecciones presidenciales dejaron tema para rato, especialmente para aquellos que no estaban de acuerdo con la elección de Gabriel Boric. Es el caso de Patricia Maldonado, quién se defendió de los odiosos de la web.

Fue hace algunos días que la jefaza de «Las Indomables» reconoció el triunfo del candidato de Apruebo Dignidad y compartió un video donde solo le dedicó palabras al Presidente electo.

“Hoy es un día especial, pero lo más importante es reconocer el triunfo de la izquierda. Ganó la izquierda en Chile. El nuevo Presidente de la República es Gabriel Boric y aquí estoy, reconociéndolo abiertamente. Reconozco su triunfo, señor, pero mi opinión que tengo de usted sigue siendo la misma», expresó Patricia Maldonado.

«Yo no voy a cambiar una coma porque usted salió Presidente”, agregó la ex panelista de Mucho Gusto, quien había apoyado públicamente a José Antonio Kast.

Eso sí, de todas formas aprovechó la instancia para mandarle buenas vibras. “Aunque usted no lo crea, yo deseo que haga un buen gobierno en cuatro años. Tengo serias dudas, pero la fe es lo último que se pierde. Le deseo éxito porque yo amo este país y quiero lo mejor”, afirmó.

¿Se va de Chile?

Sin embargo, no todo fue buena onda, ya que en el capítulo de este miércoles Patricia Maldonado volvió a repasar a la contingencia política. Todo esto con el fin de aclarar los rumores que decían que se iría del país si es que Gabriel Boric llegaba a la presidencia.

“Nosotros nunca hemos dicho que nos vamos de Chile. Esas son otras que terminan llorando en frente de una cámara”, disparó Catalina Pulido. Esto, en alusión a lo ocurrido con Alejandra Valle.

“No, nosotras no somos así. No somos cobardes. Olvídense, nos van a tener que aguantar siempre”, aseguró la actriz.

Obviamente Patricia Maldonado también aprovechó el momento para enviarle un mensaje a todos quiénes estaban viendo el programa.

“No me fui de Chile cuando me hicieron tira un negocio, me pusieron una bomba. No me fui de Chile cuando amenazaron a mis hijos de muerte. No me fui de Chile cuando amenazaron a mi familia de muerte. No me fui de Chile cuando me quedé sin trabajo, hace años atrás, y no me dejaban trabajar. ¿Me voy a ir ahora?”, afirmó.

Por último, lanzó una advertencia a sus detractores. “Yo ya les dije que me voy a quedar para puro hincharles las hue… a todos ustedes. Los voy a sacar de las casillas todos los días. Voy a vivir hasta los 100 años, y hasta los 100 los voy a hue…”, cerró Patricia Maldonado.