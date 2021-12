Otra vez: Monserrat Álvarez denunció episodio de machismo en matinal

Nuevamente Monserrat Álvarez pasó un mal rato en Contigo en la Mañana, esto debido a una situación que viene denunciando hace varias semanas: el machismo en televisión.

La animadora del matinal de Chilevisión ha pasado varios momentos incómodos luego de entrevistas con personajes políticos como Johannes Kaiser y Gonzalo de la Carrera. Especialmente luego de que ambos políticos que eran parte del Partido Republicano, decidieron renunciar por sus polémicos dichos.

Sobre Gonzalo de la Carrera, la comunicadora recordó este viernes que “aquí yo lo cuestioné, diciéndole que el que difunde una fake news… entonces, después de eso, le llega a él la petición de José Antonio Kast que renuncie al partido”.

Sin embargo, Monse le planteó una duda a Mario Desbordes, quien participaba del panel político: “¿José Antonio Kast no sabía lo que pensaba su gente?”. La consulta desató un tenso momento, que también contó con la intervención de Julio César Rodríguez.

Así de desarrolló la conversación:

Monserrat Álvarez: Yo se lo digo de verdad Mario, no es una pregunta lúdica.

JC Rodríguez: Quizás este matinal está mal, habría que cerrarlo.

Mario Desbordes: El interrogatorio que hace el señor Rodríguez…

JC Rodríguez: No, fue la Monse, ah.

Monserrat Álvarez: Mire, esa es una muestra de machismo más porque el interrogatorio en las dos ocasiones (a Kaiser y de la Carrera) lo hice yo.

Mario Desbordes: Es que no te quería culpar. No, yo machismo si que no. No quería culpar a…

Monserrat Álvarez: Es desnudar al entrevistado y eso lo hice yo, en las dos ocasiones anteriores.

Mario Desbordes: No, estamos en horario de jóvenes todavía, no hay que desnudarse a esta hora.

Chata de los malos comentarios

La actitud de Monserrat Álvarez en medio del programa delató la molestia que sentía por lo que estaba ocurriendo en pantalla. Sin embargo, guardó silencio y solo atinó a mover la cabeza en modo de reprobación. Por su parte, Desbordes continuó con la respuesta a la pregunta inicial.

“Monserrat, está bien, yo comprendo que Kast está tratando de ordenar su partido (…) tiene gente bien buena Republicanos, y también están los casos como el de Kaiser, que no debiera estar en ningún cargo de representación popular”, sostuvo.

A los minutos Monserrat Álvarez decidió compartir en su cuenta de Instagram la misma publicación que había compartido hace un tiempo atrás que decía: «Toy chata del machismo en la TV. ¿Hasta cuándo??!!! Mansplaining duro y parejo, invitados que sólo le hablan a mi compañero y yo al lado pintada!! Nunca había levantado la voz por esto, pero ya me saturó».

Aunque ahora volvió a expresar que, «reposteo esto porque una vez más situaciones de ninguneo inaceptable de entrevistados varones. Y lo repostearé cada vez que me pase, hasta que no ocurra más. Tengo fe».

«Esta historia la publiqué hace algunas semanas. Hoy nuevamente me pasó lo mismo durante el programa y creo que la publicaré cada vez que me ocurra… Hasta que cambien las cosas», explicó Monserrat Álvarez en su red social.