Premios MUSA: Con emocionante homenaje Los Jaivas se llevaron el Premio a la Trayectoria

Tal como había sido mencionado anteriormente, Los Jaivas fueron uno de los grandes homenajeados en estos Premios MUSA 2021. Ya que fueron galardonados con el Premio a la Trayectoria.

El Premio a la Trayectoria de Premios MUSA se otorga a un artista o banda cuyo trabajo haya alcanzado un destacado recorrido en la historia nacional de la música. Y en esta segunda edición se quedó en la agrupación chilena fundada por los hermanos Eduardo, Claudio y Gabriel Parra, Eduardo «Gato» Alquinta y Mario Mutis el año 1963, en Viña del Mar.

«Créanme a medida que va pasando los años uno piensa ‘está bueno que nos hagan un homenaje’, son más de 58 años. Y cuando empezó esto y seguía y aparecían los artistas no lo podía creer», inició Mario Mutis.

«Los primeros 50 años son los que cuestan, yo les decía después se pone más difícil. Estamos llegando a los 60 y se pone más difícil, todos los días hay que estar renovando, construyendo los pasos. Me emocionaron, se me olvidó todo (..) Agradecidos de este homenaje«, agregó el artista.

«Quiero recordar a todos nuestros compañeros, en la historia han habido más. Quiero recordar a los que están, pero también a los que no están. Agradecer a todos los que nos han acompañado a lo largo de nuestra trayectoria», expresó Claudio Parra.

La previa del premio comenzó en Viña del Mar hace algunos días, cuando se estrenó un mural dedicado especialmente a ellos en plena Quinta Vergara. Juanita Parra, Claudio Parra, Mario Mutis, Carlos Cabezas González, Francisco Bosco, Alan Reale fueron los encargados de asistir a dicha inauguración.

Homenaje en Premios MUSA

Sin embargo, las sorpresas no quedaron ahí, ya que no solo se llevaron para la casa la estatuilla de MUSA, sino que también un momento que probablemente no podrán olvidar.

Los Jaivas tuvieron su homenaje musical por tres artistas chilenos, quiénes interpretaron tres icónicas canciones de la banda: Flor de Rap (Mira niñita), Congreso (Indio Hermano) y Francisca Valenzuela (Dónde estabas tú).

Revisa aquí las presentaciones:

Flor de Rap

Congreso