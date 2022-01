«Supérenme dementes»: Gala Caldirola se aburrió del pelambre de Oriana y Aylén

Varios años han pasado desde que Gala Caldirola, Oriana Marzolli y Aylén Milla se hicieron conocidas en los realitys chilenos. Y claramente la buena onda entre ellas jamás existió, todo por culpa de algunos hombres.

Si bien el tiempo pasó y se creía que la mala onda había quedado en el pasado, al parecer algunas de las chicas realitys aun no superan los conflictos que habían en pantalla.

Es el caso de Oriana Marzolli y Aylén Milla, quiénes se juntaron y grabaron un video donde recordaban a sus compañeros de reality; entre ellos a Gala Caldirola. El problema fue que en el video no se veía mucha buena onda, especialmente por parte de Oriana, quién fiel a su estilo ironizaba respecto a la nueva vida de Gala.

El enojo de Gala

Parte del video fue publicado por la cuenta @realityculiao, lo que generó la molestia de Gala Caldirola quién se aburrió de la mala onda de Oriana y Aylén y les mandó un mensajito por medio de la publicación.

«Supérenme mujeres dementes. Pasaron 7 años, fui mamá, construí una carrera estable, conocí personas maravillosas, viajé, viví en 3 países diferentes. Qué hicieron ustedes aparte de ver el reality repetido mil veces y conspirar en contra de mí», escribió furiosa la española.

Ante el comentario de la ex de Mauricio Isla, Aylén Milla decidió enviarle un recado por medio de la misma publicación. «Gala te acabo de mandar un privado y repito lo mismo acá. En el video yo en ningún momento digo ni expreso nada negativo en contra tuyo«, inició la argentina.

«Solo cuento como algo positivo que hayamos hecho las paces y enseño los mensajes como un buen mensaje por parte mía y por parte tuya. Entonces no encuentro lo negativo», agregó Milla.

«No tengo nada que superar, ya está todo hablado. A saber separar las cosas en todo caso, que yo, Aylén no tengo nada en contra tuyo ni de nadie. Bastante tiempo pasó y no guardo rencor ni nada», le escribió Aylén a Gala Caldirola.

Sin embargo, la página de Instagram también se llevó un palabreo por parte de Aylén Milla: «Y por tu parte @realityculiao no metas cizaña donde no la hay. Que YO en el video no hago nada más que enseñar y contar de manera positiva los mensajes que mandamos haciendo las paces. Entonces no inventes tampoco con los titulares. Gracias», expresó.

«¿Duras con ella? Replantéate los titulares, o sabe separar las personas y lo que dice cada una», añadió Aylén Milla.

Finalmente, hasta el ex de Oriana Marzolli, Luis Mateuchi decidió dedicarle unas palabritas a la española, quién también soltó comentarios mala onda para su ex pareja. «No hay otros ex en la vida de Oriana? Todos los meses me dedica un programucho de Youtube. ¡Dios!».