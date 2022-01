Tras 44 años de servicio conductor de Metro de Santiago se despidió de su pega

“Señores pasajeros, un aviso muy especial. Les habla un conductor en su última vuelta después de 44 años a vuestro servicio, cuidemos el Metro. Un abrazo para todos. Hasta siempre”.

Ese fue el mensaje que Cástulo Araya (71), conductor de metro de línea 4 y 4-A le entregó a los usuarios de Metro de Santiago, en lo que sería su última conducción, tras 44 años trabajando para la empresa, donde también fue dirigente sindical.

El emotivo registro fue compartido en las redes sociales de Metro de Santiago, donde se pudo observar que al llegar a la estación terminal recibió el cariño de los pasajeros, quiénes incluso se acercaron a conversar con él en la estación Tobalaba.

La Cuarta conversó con el icónico conductor, quién explicó que, “siempre he recibido el cariño y respeto de la gente, porque el Metro es una herramienta de desarrollo donde tenemos que transportar a todas las personas para que puedan desarrollar sus actividades, y eso lo hacemos con mucho compromiso”.

“Al usuario, al público, uno le tiene mucho cariño. Después de estos 44 años en la empresa es importante despedirse de ellos porque no los iba a ver más transportándolos en su vidas. Por eso era importante”, añadió don Cástulo.

Además, el otrora sindicalista sostuvo que “nosotros, los que entramos en esa época, transportamos a sus abuelos, a sus papás, a algunos que se fueron por la pandemia, entonces uno siente el cariño por todas esas personas que de manera anónima atendía”, expresó el conductor de Metro.

¡Hay proyectos!

Sin embargo, la experiencia de Cástulo por más de 44 años en Metro de Santiago lo motivó a dejar un legado bastante importante, no solamente para él, sino para los pasajeros del tren subterráneo.

«Era una situación muy extraña que estaba viviendo, no lo podía explicar. Mi cabeza me daba vuelta, en la noche no podía dormir, pero sabía que iban a estar mis colegas esperándome y tenía que saber despedirme de ellos. Eso era muy fuerte, una situación muy especial”, comentó en las horas previas a su último viaje.

“Estábamos muy quebrados (con mi familia), todo muy emotivo. Ahora estoy escribiendo un libro, espero publicarlo en marzo, llevo más de 10 años escribiendo, porque creo que todos los trabajadores del Metro merecen un espacio en la historia del país”, expresó el icónico conductor de Metro.