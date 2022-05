¡Histórico! Coldplay anuncia cuarta fecha para Chile en el Estadio Nacional

En el marco de su «Music Of The Spheres World Tour 2022», Coldplay anunció una cuarta fecha histórica en Chile. La banda británica de pop agotó tres fechas en Chile previamente, pactadas para el 21,23 y 24 de septiembre próximo. Ahora, los interpretes de éxitos como «Adventure of a Lifetime» y «Viva la Vida» anunciaron un cuarto concierto en el Estadio Nacional.

Así es, porque si todos quedamos locos con los tres conciertos de Daddy Yankee en el recinto de Ñuñoa; Coldplay sumó otro importante en la historia de los espectáculos musicales en nuestro país. Es la primera vez que una agrupación confirma cuatro presentaciones en el recinto de espectáculos y deportivo más relevante de Chile.

Coldplay ya ha vendido más de 3.2 millones de entradas en el marco de su gira mundial que visitará Norteamérica, Europa y por supuesto, Latinoamérica. Pero Chile no fue la unica nación afortunada con un nueva fecha de la banda británica, ya que Bogotá (Colombia) y Buenos Aires (Argentina) se sumaron a los nuevos conciertos de los interpretes de «Yellow».

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

La presentación de Coldplay con la especial participación de Camila Cabello será el próximo 20 de septiembre y la preventa exclusiva comenzará el próximo miércoles 25 de mayo a las 11.00 horas. Esta será solo para clientes Entel o para quienes paguen con tarjetas Santander.

Asimismo, la venta general para los fanáticos que quedaron fuera de las tres fechas agotadas anteriormente, comenzará este viernes 27 de mayo a las 11.01 horas. Los tickets se venderán como es habitual, a través del sistema y sitio web de Punto Ticket. A continuación te dejamos el listado completo de precios de las entradas, con el cargo por servicio incluido.