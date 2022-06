¿Cómo fue el día en que Pailita casi muere por una fuerte taquicardia?

Pailita se posiciona en la actualidad como uno de los referentes de la música urbana chilena junto a cantantes como Marcianeke, Cris MJ, Pablo Chill-E, Cris MJ, Standly, entre otros. Además de que sigue sacando tema tras tema que son éxito al instante. Tal como su último sencillo «Más de una vez», que ya suma más de 1 millón de visualizaciones en YouTube a solo cuatro días de su lanzamiento.

Pero Carlos Raín Pailacheo (alias Pailita) no fue un talento innato que se forjó desde su infancia. Ya que el joven cantante de 22 años prometía para ser futbolista; él jugaba de «10», de creador en el barrio, en la selección de Punta Arenas, en el colegio, y solamente lleva cantando tres años. Pero su posible carrera futbolística se detuvo por un problema en su corazón; «taquicardia supraventicular» fue el diagnóstico.

¿Cómo fue el día en que casi muere Pailita?

En el episodio 29 de La Junta, el invitado estelar fue el interprete de «Dimelo Má», quien relató cómo fue la ocasión cuando casi muere tras una visita a la cárcel de menores de Punta Arenas. Durante ese día jugó a la pelota con los chicos del recinto y no se tomó las pastillas que necesitaba para calmar su problema de salud.

«Fue irresponsabilidad mía, porque no tomé la pastillas, salí apurado. En ese momento tomaba tres pastillas al día. Había dormido super poco. Me pegué una lavada y me fui. No me tomé ninguna (pastilla), no había almorzado ni nada», inició explicando Pailita en el programa del JC que le dicen.

El cantante contó que jugó futbol y su corazón comenzó a acelerarse, y pensó que descansando un poco y se le iba a pasar, pero no fue así. «Me tiré al piso y estuve 15 minutos. Justo había una doctora ahí y le dije: ‘señorita, necesito que llame la ambulancia porque no me siento bien'», continuó relatando Pailita quien esperó media hora una ambulancia.

«Lo peor que he pasado en mi vida hasta el día de hoy porque iba a morir. Incluso me había despedido de la doctora porque ya no daba más. Le dije: ‘cuide a mi mamita’; pero fue cuático», explicó el interprete de «Hooka» sobre el incidente que provocó una operación seis días después porque le daban crisis de pánico. La intervención médica fue mientras estaba despierto y lo ayudó a estar mejor de salud.