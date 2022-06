Priscilla Vargas tras la discriminación por su nombre: «No se miden las capacidades en este país»

Priscilla Vargas fue la más reciente invitada a «De Tú a Tú», el espacio de conversación de Martín Cárcamo en Canal 13. En este programa, la periodista se refirió a su salida de Mega y lo agradecida que está con la despedida de su antigua casa televisiva.

Esto derivó a que el rubio natural le preguntara sobre sus inicios en la televisión y la potente discriminación que sufrió en los comienzos de su carrera como periodista. Todo por ser de San Bernardo y por su nombre.

El complejo trato «profesional» a Priscilla Vargas

La comunicadora desclasificó en primera instancia, una ocasión cuando fue a pedir pega a un canal de televisión y alguien le dijo: «Hola Priscilla, ¿Cómo está San Bernardo?«. Debido a eso, señaló que eso la llevó a «salir de la burbuja» porque esa pregunta no se la habrían hecho si ella viviera en Providencia o Vitacura.

Mientras que ya trabajando en Mega, Priscilla Vargas recordó que «en algún minuto me crucé con personas que me la pusieron más difícil. En algún minuto yo le pregunto al productor porque yo no puedo salir a hacer móvil, y me dice: ‘lo que pasa es que no te quieren porque te llamas Priscilla'», reveló sobre ese incómodo momento y que también disgustó a aquel productor.

Pero esa compleja situación no quedó solamente en eso. Esto ya que la conductor de «Aquí Somos Todos» contó que escuchó lo mismo y que le afectó mucho.

«Días después escucho que dice ‘no, pero cómo la vas a mandar a móvil, se llama Priscilla Vargas’; y yo me acuerdo que me voy y me estacioné en una calle para llorar y yo decía qué raro que esté llorando porque me llamo Priscilla Vargas», añadió sobre sus difícil inicio en el rubro.

La resiliencia de Priscilla Vargas

En ese mismo contexto, la periodista reveló que fue muy impactante. Ella vivía en Gran Avenida, nunca llegó tarde, nunca faltó al trabajo y siempre estuvo preparada para ir a algún móvil. Asimismo, Priscilla Vargas expresó que ella le ganó a la adversidad y reflexionó sobre lo «clasista» que es Chile.

«Tienen toda la razón y todavía es así; porque no se miden las capacidades a las personas en este país y, sobre todo en Santiago, es mucho más difícil», señaló la comunicadora. Además, dijo que ella no se rindió, no renunció y que insistió hasta que su nombre y su comuna no fueron un tema.