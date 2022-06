Ryan Castro explicó qué pasó con el remix de «Una Noche en Medellín»

Ryan Castro es uno de los grandes exponentes musicales colombianos de la actualidad. Él es oriundo de Medellín igual que la reconocida artista a nivel mundial, Karol G. Posee más de 17 millones de oyentes mensuales en Spotify, y posee grandes éxitos como «Jordan», «Mujeriego» y «Monastery» junto a Feid, el cantante que estará en el remix de «Ultra Solo».

Y hablando de remix y colaboraciones con artistas nacionales, Ryan Castro iba a estar en la tan esperada nueva versión de «Una Noche en Medellín» junto a Karol G y Cris MJ; pero la Bichota le bajó el dedo a la colaboración a fines de marzo pasado.

¿Qué pasó con el remix?

El tema de Cris MJ entró al top 50 global de canciones de Spotify y hasta ahora se ha mantenido ahí, en la ubicación numero 29 y con más de 231 millones de reproducciones. Había pegado tanto la canción, que llamó la atención precisamente a la oriunda de Medellín, Karol G, quien finalmente lo canceló.

«Me gustaría aclarar que en ningún momento tuve conocimiento de que otros artistas habían grabado y que al parecer, habían varios remix hablados hasta hace dos días que lo anuncié», explicó a fines de marzo la interprete de «Mamiii».

El tercero que iba a participar en el remix, el cantante Ryan Castro, explicó a Los 40 Colombia las razones que llevaron a no concretar el remix tan esperado «por toda Latinoamérica unida».

«Yo recibí la información para el remix de parte de Karol G. Me dijo: ‘quiero hacer este remix con usted, que está canción está muy pegada’, yo no conocía la canción, ella me la mostró. Me mando las pistas para que yo grabara, le mandé mis voces y ella montó la canción», relató cómo iniciaron todos los contactos para llevar a cabo la nueva versión del tema que no vio la luz.

Además, confirmó que habían rumores en los sellos discográficos que habrían más artistas en el remix de «Una Noche en Medellín»; pero Karol G no sabía. Hasta a De La Ghetto le dijeron lo mismo (que estaría en el remix), según confirmó el mismo Ryan Castro.

«Karol quiso tirar la canción para atrás porque no tenia en sus planes que fuera con muchos más artistas, sin tener problemas con ninguno, sino que ella tenía el plan que fuera conmigo; fue desinformación entre las disqueras», cerró el cantante colombiano.