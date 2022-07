«Pasó de todo»: Naya Fácil explica por qué se escondió de Pailita después de un evento

Recordemos que hace solo un par de días, Naya Fácil asistió a un evento publicitario de alimentos veganos. La influencer es vegetariana hace años, por lo que los productos de la marca los pudo disfrutar, al igual que un concierto del artista invitado; Pailita.

Aunque lo curioso se produjo después que finalizó el evento, ya que cuando la influencer y el cantante se retiraban, Pailita se asomó por su auto y saludó. Mientras que Naya Fácil se escondía de una forma divertida.

Según dijo el mismo intérprete de «Hooka», él estaba bromeando porque la influencer se besó con un amigo. «Se estaba escondiendo de él jajaja eso no se hace Nayaa! jajaja», escribió Pailita en el video viralizado en TikTok.

Pero el tema no quedó ahí, ya que la misma Naya Fácil abrió la caja de preguntas de su historias de Instagram, dónde le preguntaron por qué se escondía del cantante. Allí profundizó más el tema, pues no habría sido solo un beso.

Naya Fácil aclara todo

«¿Por qué te escondías de Pailita?», le consultaron a Naya Fácil en su red social reviviendo el tema que había quedado atrás hace una semana.

Así fue cómo la influencer aclaró que no fue de «pesada», sino que por lo que ocurriría después con Pailita. «Para la gente que dijo: ‘ay, Naya, qué te creís’, no. Porque yo sabía que él me iba a molestar. Por eso me escondí», agregó en su red social.

Naya Fácil reiteró la versión del autor de «Par de Veces», pero comenzó a más detalles de lo que habría sido ese «touch and go».

«Yo me comí a un amigo de él, pero no fueron solo besos, fue de todo. Pasó de todo. Y me dio vergüenza, por eso me escondí», confesó Naya Fácil entre risas, entregando más detalles del hecho que se viralizó hace poco más de una semana.