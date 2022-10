Daniel Fuenzalida habla de los rumores de su posible arribo a TVN

Daniel Fuenzalida volvió a aparecer en la tele a color, pero esta vez en las pantallas de Chilevisión y en compañía de Julio César Rodríguez. Pues el ex huevito fue el más reciente invitado de «Pero con Respeto», donde volvió a referirse al fin de Me Late, su salida de TV+ y de los rumores de su arribo a TVN.

El locutor de la Central RadioActiva contestó a las preguntas del JC que le dicen, en un diálogo que fue dirigido a su distanciamiento de su ex casa televisiva y los planes que tiene para su proyecto a futuro.

La triste salida de su ex casa televisiva

«Nunca más supe de ellos. Nunca más yo volví al canal. Esto es lo terrible. Es como, si uno se manda la embarrada, te dicen ese día viernes y quedó todo congelado. Quedó mi ropa tendida ahí, mi oficina quedó tal cual. Yo tengo fotos que son familiares en mi oficina», reveló el comunicador en el espacio de Chilevisión.

Asimismo, y según rescató ADN Radio, el huevito dijo: «el canal de alguna manera me dijo ‘oye, te ayudamos en lo que quieras para desarmar todo esto’. Entonces, te están diciendo ‘no vengas tú a buscar las cosas’. Y eso es como lo impactante. Tengo un auto en el estacionamiento ahí», complementó Daniel Fuenzalida.

Pero la voz de la Central RadioActiva no se quedó solo en lo anterior. Pues también señaló que el martes recién pasado le mandaron imágenes de como estaban desarmando su oficina.

«Me estaban mandando fotos. Es bien terrible la situación, porque es como salir por la puerta de atrás», expresó el huevito, apenado y todavía buscando explicaciones de su salida.

¿Su proyecto sigue en TVN?

Después de entregar nuevos detalles del fin de Me Late, Daniel Fuenzalida se refirió a su futuro laboral y a los rumores que lo vinculan a TVN.

«Me queda un poco lejos. Se especula por algo que dijo Sergio con Luchito en su live», declaró el animador, aclarando si fue a TVN y que todo lo demás son especulaciones.

Asimismo, después de contar que tiene muchos amigos en TVN y agradecer todo el apoyo tras su salida de TV+, el huevito se refirió a la posibilidad de llegar a otro canal con su proyecto.

«Está todo abierto, Julio. He tenido conversaciones de todo tipo. Está todo abierto en este minuto. A mí me encantaría que llegara el Me Late. Pero no sé si hay interés de los canales», señaló Fuenzalida, junto con aclarar que luchará para que Me Late siga al aire y que todavía no hay ninguna oferta concreta por parte de alguna estación.