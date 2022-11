TikTok: Denise Rosenthal enamora con baile junto a Lola Índigo

Denise Rosenthal volvió a sorprender a los cerca de dos millones de seguidores de TikTok. La chiquilla sigue más activa que nunca en la plataforma y esta vez lo hizo con una conocida cantante española: Miriam Doblas Muñoz, más conocida como Lola Índigo.

La artista nacional suele subir distintos tipos de «trends» que están de moda en la red social, pero también aprovecha el espacio para compartir momentos importantes. Aquello lo hizo cuando estaba trabajando en su nuevo álbum en Miami y hace muy poquito hizo un par de videos relacionados con su show en el Estadio Nacional, durante el cierre de la Teletón.

Ahora hizo lo suyo con la exponente española, con quien colaboró hace un año en la canción «Demente». Esta canción bordea los 5 millones de reproducciones en Spotify y además, también posee la cifra no menor de cerca de 4 millones de visualizaciones en YouTube con su video oficial.

¿Sale o no sale nueva colaboración con Lola Índigo?

Fue a inicios de esta semana cuando Denise Rosenthal se unió al trend de la canción de «DISCOTEKA» de María Becerra y Lola Índigo. La canción de la «Nena de Argentina» y la exponente ha sido todo un éxito, tanto en las plataformas musicales como en las visualizaciones dentro de TikTok, donde hay más de 13 mil videos relacionados con el audio de la canción.

«💁🏽‍♀️👸🏽😏 Casi se me ve todo mi c u li to, 😮‍💨❤️ Hahahaha … Te adoro mi reina @lolainditok #parati», escribió Denise Rosenthal en la bajada del registro que superó las 360 mil vistas en el perfil de la intérprete de «Agua Segura».

«La reina de Chile con la reina de España o como 😳💖»; «estaría necesitando ver a Lola y Denisse en vivo 🥰»; «DENISEE MIAMOR necesito un tema con la @mariabecerra_22 PLISSSS😭», fueron algunos de los comentarios además del mensaje de la misma Lola Índigo quien escribió «JAJAJAJJA te amo».